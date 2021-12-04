4 جرحى في حادث إصطدام بين حافلة وسيارة في تندوف

‏تدخلت الحماية المدنية للمركز المتقدم أم العسل من اجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 50 على بعد حوالي 130 كلم عن مقر الولاية. الحادث يتمثل في إصطدام بين سيارة سياحية من نوع كيا سيراطو وحافلة لنقل المسافرين من نوع هيقر.

ما اسفر هذا الحادث عن 4 ضحايا لديهم إصابات مختلفة على مستوى الجسم قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان من طرف الحماية المدنية. وتم إجلاؤهم الى مستشفى أم العسل ، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث .