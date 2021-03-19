4 هزات إرتدادية تضرب بجاية اليوم

سجلت ولاية بجاية اليوم الجمعة، 4 هزات إرتدادية جديدة، تابعة للزلزال المسجّل بالولاية صباح أمس الخميس في حدود الساعة 01و04د والذي بلغت شدته 5.9 درجات.

وحسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء “craag”، فإن الهزات ال4 سجلت جميعها شمال شرق كاب كربون.

وبلغت شدة الهزة الأولى 2.7 درجات تم تسجيلها في حدود الساعة 08و50د من نهار اليوم، وحدد مركزها ب15كلم شمال شرق كاب كربون.

أما الهزة الثانية، سجلت على الساعة 09و33د، بشدة 3.4 درجات، وحدد مركزها ب 25 كلم شمال شرق كاب كربون.

في حين تم تسجيل الهزة الثالثة، على الساعة 12و14د بشدة 2.7 درجات، وحدد مركزها ب 27 كلم شمال شرق كاب كربون.

وأخيرا، سجلت في حدود الساعة 27و14د هزة أرضية رابعة، بشدة 2.9 درجات، وحدد مركزها ب 28 كلم شمال شرق كاب كربون.