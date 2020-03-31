50 إصابة جديدة بكورونا في تونس وسط تحذيرات من انتشار سريع للفيروس

أعلنت السلطات الصحية التونسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وبذلك، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في تونس إلى 362.

وقالت وزارة الصحة التونسية، إن الوضع الوبائي يؤشر لانتشار سريع للفيروس.

كما أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 10.

وأشارت الصحة التونسية، إلى أن التطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام .