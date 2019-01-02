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50 مفتشا لحماية المحضرين القضائيين للوسط من الأخطاء المهنية  

الوطني
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50 مفتشا لحماية المحضرين القضائيين للوسط من الأخطاء المهنية  
بقلم موسى.ب

تشرع الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الوسط الشهر المقبل في تفتيش مكاتب المحضرين القضائيين، بهدف التقليل من نسبة الأخطاء المهنية.

وكشف مصدر مسؤول بالغرفة لـ”النهار أونلاين”، عن تعيين الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين 15 مفتشا وطنيا بمنطقة الوسط للمشاركة في العملية.

كما سيشارك في التفتيش أيضا 35 مفتشا من ناحيتي الشرق والغرب، بحيث ستضمن العملية احترام مكتب المحضر للقانون وأخلاقيات المهنة.

وستسمح أيضا هذه الخطوة حسب مصدر “النهار أونلاين” بتجنيب المحضرين من الوقوع في مقصلة المتابعات الجزائية أمام العدالة.


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