50 مفتش شرطة يؤدون اليمين الدستورية بمجلس قضاء البليدة

أدى صباح اليوم خمسون مفتش شرطة اليمين الدستورية بمجلس قضاء البليدة، والذين يمثلون الدفعة 22 لمفتشي الشرطة القضائية.

تلقى عناصر الدفعة،تكوينا نظريا وتطبيقيا دام 04 أشهر بالمعهد الوطني للشرطة الجنائية للسحاولة،شمل العديد من المجالات.

تمثل التكوين في مجال القانون العام والخاص، حقوق الإنسان،الإجراءات الجزائية،القانون الإداري،القانون الدستوري والشرطة التقنية والعلمية.

وتخرٌج الدفعة سيعزز مختلف المصالح الأمنية بعناصر يحملون صفة الضبطية القضائية،الذي يساهم في تعزيز الأمن والحفاظ على النظام العام