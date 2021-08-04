6 دول في منطقة شنغن تستقبل المتلقين لقاح Sinovac

في ضوء الأزمة الصحية العالمية، تتعهد الدول الأوروبية بإعادة فتح الحدود بحذر من خلال فرض قيود سفر مدروسة بعناية. بالإضافة إلى اختبارات الحجر الصحي والفحص الإجباري، بدأت بطاقة الصحة تنتشر في جميع أنحاء أوروبا.

وبالتالي، فإن حالة التطعيم هي في صميم الإجراءات الوقائية التي تتخذها دول منطقة شنغن. في الوقت الحالي، تم ترخيص أربعة لقاحات فقط من اللقاحات المضادة للفيروس من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA). وهي Pfizer / BioNTech و Moderna و Oxford / AstraZeneca و Johnson & Johnson.

الدول الأوروبية التي تقبل لقاح Sinovac للمسافرين

وتميل أحدث التوصيات إلى تضمين لقاحات الطوارئ التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية كمتطلبات دخول للمسافرين.

هذا هو الحال بشكل خاص مع لقاح Sinovac-CoronaVac الصيني من مختبر Sinovac. يستخدم هذا على نطاق واسع في حملة التطعيم ضد مرض كوفيد في الجزائر. بمساعدة AstraZeneca المخصصة للمسنين.

منذ الموافقة الطارئة من قبل منظمة الصحة العالمية في 1 جوان 2021، تم الاعتراف بلقاح سينوفاك في 45 دولة. حيث وافقت خمس دول أوروبية حتى الآن على اللقاح الصيني كدليل: ألبانيا وأرمينيا وجورجيا ومقدونيا وصربيا.

لذلك، هناك أخبار سارة للمسافرين الذين تم تطعيمهم بـ Sinovac. منذ أن أقرت 6 دول في منطقة شنغن صحة اللقاح الصيني كدليل على التطعيم ضد فيروس كورونا. حسبما أفادت شنغن إنفو يوم أمس الثلاثاء.

ويتعلق الأمر بكل من إسبانيا، سويسرا، هولندا، فنلندا، اليونان، أيسلندا.

وتم تقديم شهادة تطعيم Sinovac سارية المفعول معفاة من الحجر الصحي الإجباري في هذه البلدان. باستثناء هولندا حيث لا تزال هناك حاجة إلى عزل لمدة 10 أيام للمسافرين القادمين من مناطق الخطر.

تصريح الصحة الإجباري في فرنسا اعتبارًا من 9 أوت

من جانبها، ما زالت الحكومة الفرنسية لا تعترف بلقاح صيني Sinovac-CoronaVac. وتُصنف الجزائر على أنها بلد “برتقالي”. حيث يجب على جميع الجزائريين الذين تم تطعيمهم بـ Sinovac، من أجل السفر إلى فرنسا. تقديم اختبار PCR أو مستضد سلبي ، بالإضافة إلى المستندات الداعمة الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق بطاقة صحية خاصة للمغتربين الفرنسيين الذين تم تطعيمهم في دول خارج الاتحاد الأوروبي.