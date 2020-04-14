7 أطباء عرب توفوا في إيطاليا بفيروس كورونا

توفي سبعة أطباء من الجنسية العربية في إيطاليا، جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن رئيس الجالية، ونائب رئيس جمعية الأطباء الأجانب في إيطاليا جمال أبو عباس، وفاة خمسة أطباء من الجالية السورية في إيطاليا، إضافة إلى طبيب أردني وآخر فلسطيني لبناني.

وأضاف ذات المصدر، أن ثمة طبيبا سوريا في العناية المشددة، بعد إصابته بالفيروس.

وأورد ذات المتحدث، إن عدد الأطباء الذين توفوا بسبب كورونا في إيطاليا بلغ 109 أطباء و 35 ممرضا وممرضة و7 صيادلة.

بالإضافة إلى وجود 10 آلاف مصاب وحامل للفيروس من أطباء وكوادر تمريضية، موجودين حسب الحالة في المنازل أو المشافي.