9 ملايين تلميذ يلتحقون بمدارسهم في 4 سبتمبر المقبل

سيلتحق أكثر من 9 ملايين تلميذ بالمؤسسات التربوية في الدخول المدرسي (2019 – 2020).

أين عملت وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع العديد من القطاعات، على غرار الداخلية والسكن والتهيئة العمرانية،على التحضير الجيد للدخول المدرسي.

من خلال تسليم المنشآت التربوية في وقتها المحدد.

وحسبما كشفه مسؤول الاستشراف بوزارة التربية الوطنية، في الندوة التي تم تنظيمها حول الدخول المدرسي.

فقد تم ترميم وتسليم حوالي 5 آلاف مؤسسة تربوية، الحصة الأكبر منها في التعليم الابتدائي.

وبالنسبة للمؤسسات التي ستستقبل التلاميذ ستصل إلى 26 ألف و964 مؤسسة تعليمية.

وتحدث مختلف المشاركين في الندوة حول الخيارات التي وضعتها وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع ولاية الجزائر.

والتي تعرف اكتظاظا كبيرا في المؤسسات التربوية، من خلال الاستنجاد بالشاليهات بصفة مؤقتة قبل تسلّم المشاريع المتبقية.

والتي لم يحترم المكلفون بإنجازها الآجال القانونية التي امتدّت إلى غاية مارس القادم.

وأكدت لجنة التربية والتعليم بولاية الجزائر أن الدولة الجزائرية تلتزم، من خلال هذا الدخول المدرسي، بمنح التلاميذ تعليما ذا جودة.

مذكرة في نفس السياق بالجهود المبذولة من طرف الدولة.

والتي جعلت من «تعليم أبنائنا أولوية وطنية بالرغم من أن البلاد تواجه ظرفا ماليا خاصا.

وأكدت اللجنة أن «الأرضية الرقمية للتكوين عن بعد استفاد منها 1.630 مدير ثانوية.

والذين تابعوا تكوينا في مجال الحوكمة والقيادة التربوية ومشروع المؤسسة».

ويأتي هذا في الوقت الذي خصّت وزارة التربية الوطنية مديري التربية الموزّعين عبر التراب الوطني.

بتعليمات صارمة تخصّ الجانب الإداري والتسيير البيداغوجي وتسيير الموارد البشرية والتسيير الجواري والتواصل، مركّزة على ضرورة القيام بزيارات ميدانية دورية.

للتأكد من الانطلاق الفعلي للدخول المدرسي في تاريخه المحدد وتوفّر التأطير اللازم والسهر على وضع الكتب المدرسية تحت تصرف التلاميذ.

من جهة أخرى، دعت الوزارة إلى تظافر جهود كل المتدخلين لفتح المطاعم المدرسية.

وتوزيع منحة 3000 دينار في آجالها المحددة وتسخير جل الوسائل للحد من التسرّب المدرسي، خاصة في الطور المتوسط،

والتكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.