93 يوما من قصف “البوليزاريو” المستمر على قوات “المخزن”!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الجمعة، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الخميس واليوم.

وحسب البيان الذي تضمن حصيلة العمليات العسكرية الخاصة باليوم الـ93، فلقد استهدف القصف جنود “المخزن” المتخندقين على طول جدار العار.

ومس القصف الصحراوي معاقل تخندقات الإحتلال المغربي بمنطقتي أوديْ أمركبة وسبخة تنوشاد بقطاع المحبس.

بالإضافة الى منطقتي أﯕرارة أشديدة وألفيعيين بقطاع الفرسية.

أما بالنسبة لليوم الجمعة، فقامت قوات “البوليزاريو” بإستهداف قطاع المحبس في منطقتي ابيرات تنوشاد وأﯕرارة الفرسيك.

واضاف نفس البيان، أن صواريخ الجيش الصحراوي دكّت منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.

كما إستهدف القصف الصحراوي في نفس اليوم منطقة أﯕرارة لحديد بقطاع الفرسية مرتين متتاليتين.