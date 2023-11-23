أغلبهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 14854

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة،يوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة إلى 14854 شخص.

وكشف ذات المصدر، ان من بين هؤلاء الشهداء 6150 طفلا، و4000 امرأة، وأكثر من 36 ألف مصاب أكثر من ثلثيهم أطفال ونساء.

في حين بلغ عدد المفقودين قرابة 7 آلاف، 4700 منهم أطفال ونساء.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بفتح معبر رفح بشكل كامل وإيصال المساعدات الإنسانية والوقود لكافة محافظات قطاع غزة.

بالإضافة الى ضمان تشغيل المخابز والأسواق والمحال التجارية لتجنب وقوع أي كارثة إنسانية.