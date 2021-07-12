 BRI بشار يوقف مشتبه بهما ويحجز كميات من المؤثرات العقلية

أوقف أفراد الشرطة لفرقة البحث والتدخل (BRI) بأمن ولاية بشـار، مشتبه بهما وحجز كميات من المؤثرات العقلية.

وقائع القضية الأولى تعود لوجود مشتبه به في العقد الثاني من العمر، بصدد ترويج المؤثرات العقلية بالقرب من حي الجيهاني، ليتم توقيف المشتبه به محل القضية، أين ضبط بحوزته على قرصين من دواء البريقابالين ذي الخصائص المخدرة أجنبي الصنع، ومبلغ مالي قدره 3.000 دج.

كما تم حجز بمنزل المشتبه به كمية اخرى 85 قرصا من دواء البريقابالين 300 ملغ ذي الخصائص المخدرة، أجنبي الصنع. ليتم إنجاز ملف إجراء قضائي ضده عن قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة من أجل العرض والبيع.

والوضع قصد البيع والحصول والشراء قصد البيع والتخزين والتحضير من أجل التوزيع والتسليم، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الإقتصاد الوطني والصحة العمومية، مخالفة الأحكام المتعلِّقة بحيازة أدوية ذات خصائص مخدرة، وباستيفاء إجراء المثول الفوري، صدر في حقه حكما بالحبس لسنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها:100.000 دج.

كما تمكن نفس الأفراد من توقيف مشتبه به في العقد الثاني من العمر، على مستوى حي 600 مسكن، هذا الأخير كان بصدد ترويج المؤثرات العقلية في الوسط المفتوح، أين ضبط بحوزته على كمية 13 قرصا من دواء البريقابالين 300 ملغ ذي الخصائص المخدرة، أجنبي الصنع، ومبلغ مالي قدره:7.300 دج كعائدات الترويج.

ليتم اقتياده إلى مقر الفرقة وإنجاز ملف إجراء قضائي ضده عن قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة من أجل العرض والبيع، قُدِّم بموجبه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة بشـار.