LG تعلن عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2019

أعلنت شركة”ألجي إليكترونيكس”،عن تسجيل إيرادات مالية في الربع الثالث من سنة 2019 بلغت 13.15 مليار دولار.

كما حققت شركة أل جي أرباح تشغيلية بلغت 654 مليون دولار أمريكي في الفترة مابين جويلية و سبتمبر من نفس السنة.

وحسب بيان للشركة فقد تم تسجيل زيادة في المبيعات بلغت 1.8 بالمائة.

وبلغت إيرادات التشغيل كانت الأعلى نسبة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة حيث ارتفعت بنسبة 4.4 بالمائة.

وأكد البيان أنه تم تحقيق مبيعات قوية في التجهيزات المنزلية و أجهزة الترفيه المنزلي وحلول ووحدات الأعمال.

كما تم تسجيل انخفاض في خسائر اجهزة الغتصالات المتنقلة خلال نفس الفترة.

كما سجلت شركة أل جي للاجهزة المنزلية وحلول الطاقة أعلى مبيعات في الربع الثالث بلغت 4.46 مليار دولار امريكي بزيادة حوالي 10 بالمائة من نفل الفترة من العام الماضي.

وقد تحقق ذلك بفضل المبيعات القوية في أميركا الشمالية، أوروبا، آسيا والشرق الأوسط.