SNTF تعتذر لزبائنها على توقف رحلات القطار 10 أيام إلى الولايات الشرقية

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية SNTF، عن توقيف الرحلات مؤقتا من وإلى الولايات الشرقية، انطلاقا من الجزائر العاصمة

وقالت الشكة في بيان لها اليوم، إن رحلات القطارات ستتوقف مؤقتا نحو الولايات الشرقية لمدة 10 أيام،

وهذا ابتداءا من 9 جوان 2019، وحتى 19 من نفس الشهر، بسبب إلزامية القيام بأعمال الصيانة الضرورية للنفق

الواقع في النقطة الكيلومترية 118 بالمدخل الغربي لمحطة البويرة، حيث يشمل القرار كل من ولايات عنابة، قسنطينة، البويرة، بجاية

إلى جانب ولايات سطيف وباتنة حيث ستعرف توقفا مؤقتا لمدة 10 أيام، حيث عبرت الشركة في بيانها عن اعتذارها لزبائنها.