SNTF: تعليق حركة القطارات لخطوط الضواحي والخطوط الكبرى يومي الجمعة والسبت

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تعليق حركة القطارات على كافة خطوط الضواحي وخطوط ما بين المدن “الخطوط الجهوية” والخطوط الكبرى يومي الجمعة 06 والسبت 07 أوت 2021.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن القرار جاء تبعا لقرار السلطات العمومية بتجديد الحجر الجزئي المنزلي. من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا من اليوم الموالي. في 37 ولاية ابتداء من اليوم الخميس. وتعليق خدمة النقل الحضري للمسافرين. وعبر السكك الحديدية وكذا نشاط النقل ما بين الولايات. أيام العطلة الأسبوعية، في جميع الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي.