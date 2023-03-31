بلايلي: “كنت قادرا على الاحتراف في الليغ1 مبكرا وإحصائياتي رائعة”

كشف الدولي الجزائري، ولاعب أجاكسيو الفرنسي، يوسف بلايلي، بأنه جد مرتاح في الليغ1 الفرنسية، وذلك، في حوار مطوّل خص به الموقع الرسمي للرابطة الفرنسية “ليغ1” الذي وصف لاعب الخضر بـ “الموهبة” الناذرة.

وقال بلايلي: “أنا جد مُرتاح هنا في أجاكسيو، الجو جميل، الشمس، البحر، يوجد كل ما أريده”.

كما أوضح لاعب الخضر، بأنه قد تم وضعه في أفضل الظروف الممكنة منذ قدومه إلى أجاكسيو، حتى يكون مرتاحا ويقدم كل ما يمكنه تقديمه فوق الميدان.

وعلى صعيد آخر، أكد بلايلي، بأن أجاكسيو. كان يرغب في ضمه قبل التحاقه ببريست. مضيفا: “حينما غادرت بريست. الرئيس والمدرب اتصلا بي. وقلت نعم وكل شيء مر بطريقة جيدة..بعدها بدأت اللعب وتسجيل بعض الأهداف”.

وفي ختام تصريحاته. كشف الدولي الجزائري، بأنه كان بإمكانه القدوم إلى الليغ1 في وقت سابق، وأضاف: “أنا هنا منذ سنة ونصف واحصائياتي جيدة”.

قبل أن يختم: “تمكنت من إظهار ما يمكنني القيام به، أتمنى تقديم المزيد في الأسابيع والأشهر القادمة”.

جدير بالذكر، أن بلايلي التحق بـ بريست جانفي 2022، بعد فسخ عقده مع قطر القطري، ولكنه غادر شهر أكتوبر من ذات السنة نحو أجاكسيو، رغم غلق “الميركاتو” حيث استغل النادي الفرنسي أحد البنود التي تسمح له بضم لاعب واحد خارج فترة التحويلات الصيفية، لحسم صفقة لاعب الخضر.