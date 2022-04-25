الرقم السري :

136814

وهراني في الأربعين يريد التعدد مع زوجة تمنحه الأمان

من وهران ستكون إنطلاقتنا اليوم من خلال إعلان محمد البالغ من العمر40عاما. رجل يشغل منصب مهندس في التسيير، متزوج ويريد التعدد على سنة الله ورسوله الكريم. محمد يريد من خلال إعلانه هذا أن يجد من تقاسمه الفكرة وتقبل ان تكون زوجة ثانية في حياته. يمضي معها في رحاب العدل والمساواة ما نصّ عليه الدين وما جاءت به السنة. يريد محمد إمرأة صادقة من نفس ولايته، سنها مناسب لسنه. يقبلها مطلقة أو أرملة تأخذ بزمام الأمور وتدفع به نحو الأحسن.

الرقم السري :

136815

إبن المدية يريدها موظفة في التعليم أو الصحة

من المدية عروس المدن، أبى أحد أبنائها إلا أن يتواصل معنا حتى تكون له فرصة العمر للظفر بفتاة أحلامه. شاب في الـ47من عمره، لم يسبق له الزواج، موظف مستقر في مؤسسة عمومية، بشوش وطيب وطويل القامة.

يريد لأن يكون صاحب إعلاننا هذا ذو فرصة ليكون مع زوجة صادقة صالحة من إحدى ولايات الوسط. سنها لا يتعدى38سنة، كما يريدها موظفة في سلك الصحة أو التعليم، شرطه أن تكون عزباء، كما يقبلها أرملة بدون أولاد.

الرقم السري :

136816

أرمل من المسيلة يناشد زوجة أصيلة

المسيلة أخر محطة لنا نطوي بها صفحة أدم وحواء لهذا اليوم، حيث إتصل بنا أحد أبنائها والبالغ من عمره 54سنة. أرمل يتخبط في براثين الوحدة، رجل لا ينقصه شيء من الكماليات حيث أنه يشغل منصب مهندس في البتروكيمياء. أرمل يحيا وحسدا في بيته الكبير. يريد أن يعجل بالإرتباط من زوجة صادقة تنتشله من روتين قاتل. كما يريدها أرملة مثله بأولاد، يقبلها حتى لو كانت في الخمسين من عمرها وشرطه أن تكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري.

طالع أيضا :