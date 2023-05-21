“ألتراس” السياربي تعبّر عن غضبها من قرارات مدار

عبر أعضاء ألتراس “فانتيك رادس” التابعة لـ شباب بلوزداد، عن غضبهم من قرارات مجمع “مدار” المالكة لأغلبية أسهم الفريق.

وتنقلت مجموعة “فانتيك رادس” سهرة أمس السبت. إلى مقر النادي بسعيد حمدين بالعاصمة، من أجل إبلاغ رسالة مشفرة إلى الشركة المالكة. يحذرون من خلالها من مغبة التلاعب بمصلحة الأنصار والفريق.

وجاء في الرسالة التي رفعها ممثلو “ألتراس” شباب بلوزداد: “اللعب بورقة ابن الدّار، خطوة مبتذلة من مدار، فمصلحة الأنصار ليست بالرّضوخ لكل قرار”.

يجدر الذكر، أن جماهير متصدر البطولة، طالبت في مناسبات عديدة بإقالة المدرب نبيل الكوكي، بسبب تراجع نتائج الشباب في الفترة الماضية، إلا أن إدارة الفريق تمسكت بالتقني التونسي. وهو ما أثار حفيظة الجماهير.