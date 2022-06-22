أمطار رعدية غزيرة اليوم على هذه الولايات

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تصل إلى 30ملم، على عدة ولايات.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء. لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الخميس.

هذا وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من تلمسان عين تيموشنت وهران مستغانم وسيدي بلعباس.

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أمطار رياح وبحر هائج في الولايات الغربية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. وأضاف نفس المصدر أن كمية الأمطار المرتقبة تصل إلى 25 ملم، كما ستكون صلاحية التنبيه بداية من الساعة 15:00 ويستمر إلى غاية منتصف الليل. وتتمثل الولايات المعنية في النشرية في كل من: وهران، عين تيموشنت، تلمسان وسيدي بلعباس. وفي تنبيه بحري حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 50 كلم في الساعة على بعض السواحل الغربية. وجاء في ذات التنبيه أن البحر سيكون هائجا وعلو الأمواج يصل إلى 2 متر طيلة نهار اليوم. أما السواحل المعنية: مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، أرزيو، مستغانم وتنس.

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