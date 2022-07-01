الرقم السري :

138045

علاقة جدية مبنية على قيم المودة والرحمة كل ما تطلبه هذه العاصمية

في محطة أخرى وعرض آخر لأوفيا ركن أدم وحواء، هذه العاصمية التي تتمنى أن تجد من يقدرها ويصونها في الحلال. اتصلت بنا وأبانت عن حسن نيتها وطيب معدنها وأعربت أنها لا تريد سوى الحلال. نبراسا يضيء لها طريقا لطالما كان محفوفا بدعاء والديها وبركتهما.

هي شابة من العاصمة، تبلغ من العمر 32 سنة، عزباء لم يسبق لها الزواج، جميلة ومحترمة، سليلة أسرة طيبة، تحصلت على شهادة جامعية وتبوأت بها منصب مرموق في مؤسسة محترمة.

تتمنى صاحبة إعلاننا أن يجمعها النصيب في الحلال مع رجل صالح صادق، لا تشترط فيه سوى أن يكون محترما ومتفهما. من العاصمة أو إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتعدى 45 سنة، تريده أعزب. كما تقبله مطلق أو أرمل بدون أولاد، أكثر ما تشترطه أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

الرقم السري :

138049

أناجي ابن الحلال لننعم إلى جانب بعض بالهناء والسلام

لأن الحياة لا تحلو إلى بجانب الرفقة الطيبة، أردت اليوم أن أجرب حظي في هذا الركن. وأناشد زوجا صالحا يكون لي العضد والسند. فأنا أدرك أشد الإدراك أنه سيكون لي لا محالة من يشدّ أزري ويمضي معي في الحلال. فلكل من يهمه أمري أقول: أنا امرأة من العاصمة، مضى من عمري 43 سنة، مطلقة ببنت كما أسلفت الذكر. مقبولة الشكل، وطويلة القامة، متحصلة على شهادة جامعية، والكل يشهد لي بالأخلاق الطيبة، والقلب الجميل.

أتمنى أن يجمعني القدر بقلب طيب، رجل يحتويني، ويغدق علي ابنتي بالحنان والمحبة، فضله من العاصمة أو ضواحيها. سنه لا يتجاوز 55 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا يقدّرني ويسعدني، متديّن أصيل يخاف الله.

الرقم السري :

138050

أحلم بعلاقة جدية تحملني على بساط المودة والرحمة

إنه لمن حظي الجميل أنني صادفت هذه الصفحة الغراء. التي أراها بإذن الله تضعني على عتبة تحقيق أملي في الظفر بزوج يليق بي وبتطلعاتي. فأنا إنسانة الحمد يشهد لي الكل بحسم الأخلاق وصفاء القلب، لا أطلب من الحياة سوى أن أبني مستقبلي بثبات. إلى جانب رجل صادق محترم يأخذ بيدي لنعيش الراحة والهناء، لهذا أريد اليوم أن أغتنم فرصتي. وأن أضع بين أيديكم طلبي، علني أجد من يكون سباب في إدخال السعادة على قلبي.

أنا شابة من الجنوب الجزائري بالتحديد من ولاية ورقلة، أبلغ من العمر 44 سنة، عزباء لم يسبق لي الارتباط. أحظى بــحب كل من حولي وتقديرهم، جميلة ومحترمة بشهادة الجميع، سيدة بيت من الطراز الرفيع، مقبول الشكل ومتوسطة القامة.

أريد أن يكون لي نصيب مع إنسان متفهم وطيب، يكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري أو الجنوب. سنه لا يتجاوز 50 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين. ولا شرط لي سوى أن يكون صاحب النصيب موظفا مستقرا.

طالع أيضا :

📌📌 يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها