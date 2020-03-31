أندلسي: أبقينا فقط على رحلات نقل البضائع والأدوية والبريد.. وسنقيّم حجم الخسائر قريبا

كشفت الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية أنها بصدد إعداد حصيلة لتقييم وتقديم حجم الخسائر المترتبة عن تعليق الطيران الجوي.

قال الناطق بإسم الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، اليوم الثلاثاء في تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية، بخصوص الخسائر الاقتصادية و التجارية التي تكبدتها الشركة اثر هذا التوقف، أنه من “الصعب في الوقت الراهن تقديم رقم محدد”.

وأضاف المتحدث، أن “هناك حصيلة قيد الإعداد لتقييم وتقديم حجم الخسائر المترتبة عن تعليق الطيران الجوي”.

وبخصوص الأسطول الجوي للشركة، اكد اندلسي أن “الشركة أوقفت جميع أجهزتها بإستثناء الرحلات الخاصة بنقل البضائع والأدوية والبريد”.

وأكد أندلسي أنه “وأمام شلل حركة الطيران الجوي على الصعيد العالمي بسبب وباء كورون وامتثالا لقرارات الحكومة الجزائرية القاضية بتعليق كافة الرحلات الوطنية و الدولية، أوقفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية كامل أجهزتها”.

وأشار المتحدث، أن من “إجمالي أسطول الشركة الذي يضم 56 طائرة هناك أربع طائرات خاصة بنقل البضائع”.

كما أضاف اندلسي أنه “باستثناء طائرات نقل البضائع كافة الأجهزة الأخرى التابعة لأسطول الخطوط الجوية الجزائرية تخضع للصيانة من قبل عمال قسم الصيانة واصلاح الطائرات الخاص بالشركة”.

قال اندلسي أن “آخر رحلة لنقل البضائع كانت قد أجرتها الخطوط الجوية الجزائرية يوم الجمعة من الصين لنقل معدات خاصة بالحماية و المواد الصحية في إطار مكافحة وباء كورونا”.

وأشار في نفس السياق، أن “الشركة ستتلقى اذا اقتضت الضرورة إذنا خاصا لإجراء رحلات تجارية أو خاصة بالشحن سيما عندما يتعلق الأمر بالمصلحة الوطنية مثلما قمنا به لضمان عودة الرعايا الوطنيين الذين علقوا بالخارج أو تلك الرحلات المخصصة لنقل الأدوية و المواد الصيدلانية”.