أنصار الاتحاد يستفيدون من 500 تذكرة في لقاء الأربعاء

أعلنت إدارة أمل الأربعاء، عن تخصيص 500 تذكرة لأنصار اتحاد العاصمة، في اللقاء المرتقب غدا السبت، بملعب الشهيد “إسماعيل مخلوف” ضمن الجولة الـ 26 من البطولة.

وفي بيان نشرته اليوم الجمعة، قالت إدارة الأمل. بأنها خصصت 2000 تذكرة لأنصارها، مقابل 500 تذكرة لنظرائهم من اتحاد العاصمة.

مضيفة بأن عملية بيع التذاكر، الخاصة بالمواجهة المقررة بداية من الساعة 17:00. ستنطلق صبيحة الغد بداية من الساعة 10:00، على مستوى شبابيك ملعب الشهيد إسماعيل مخلوف.

كما حددت إدارة الأربعاء، سعر التذكرة بـ 200 دج، موضحة بأن أبواب الملعب ستفتح عند الساعة 15:00، مع مدخل خاص بأنصار اتحاد العاصمة.