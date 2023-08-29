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الرياضة

أولمبي الشلف يدشّن لقاءاته الودية بمواجهة أقبو

بقلم محمد.ل
أولمبي الشلف يدشّن لقاءاته الودية بمواجهة أقبو
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أعلنت إدارة أولمبي الشلف، عن برمجة أول لقاءات الفريق الودية، تحضيرا للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

وكشفت إدارة “لايصو” في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” بأن أشبال عبد القادر يعيش، يدشنون غدا الأربعاء، لقاءاتهم الودية، بمواجهة أولمبيك أقبلو، الصاعد حديثا إلى القسم الثاني هواة.

وستلعب ودية الشلف وأقبو، بملعب “محمد بومزراق” بالشلف، بداية من الساعة الـ 18:00، حسبما أكدته إدارة الأولمبي.

للإشارة فإن أولمبي الشلف، فشل في مواصلة مغامرته الإفريقية، بعدما غادر كأس “الكاف” بصفته بطلا لكأس الجمهورية، من الدور الأول أمام باندل النيجيري.

أولمبي الشلف

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