أوناس يكشف موعد عودته إلى التدريبات

كشف الدولي الجزائري، ولاعب نادي ليل الفرنسي، آدم أوناس، عن عودته إلى أجواء التدريبات، خلال الأسبوع المقبل.

ونشر أوناس، صورة له من داخل منزله عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي على “أنستغرام” اليوم الجمعة، وكتب فيها: “استراحة.. إلى الأسبوع القادم”.

وسيضيّع لقاء ليل المقرر سهرة اليوم أمام نيس، في افتتاح لقاءات الفريقان ضمن الموسم الجديد من الليغ1، بداعي الإصابة.

للإشارة فإن لاعب الخضر، كان قد تعرض لإصابة الأسبوع الفارط، في ودية ناديه ليل وبيرنتفورد الانجليزي.