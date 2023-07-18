أونجي يرفض عرضا لعبدلي بـ 4.5 مليون أورو

رفضت إدارة نادي أونجي الفرنسي، عرضا رسميا وصلها بخصوص لاعبها الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، بقيمة 4.5 مليون أورو.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية صادرة مساء أمس الاثنين، بأن نادي أندرلخت البلجيكي، تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع عبدلي، بقيمة 4.5 مليون أور.

كما أوضح موقع “سكور” نقلا عن الصحفي الفرانكو جزائري، محمد توباش، بأن مسؤولي أونجي، النازل الموسم المنقضي إلى “الليغ2” يعتبرون لاعب الخضر، أحد أبرز العناصر، في إطار مشروعهم المستقبلي.

مبرزا بأن أونجي، غير مستعد للتخلي عن حيماد عبدلي، إلا في حال وصول عرض رسمي ما بين 10 و12 مليون أورو.