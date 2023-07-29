إدارة السياربي تقلل من وقع الهزيمة أمام الرجاء

حاولت إدارة شباب بلوزداد، التقليل من وقع الهزيمة التي مني بها الفريق، مساء أمس الجمعة، على يد الرجاء البيضاوي المغربي، في افتتاح لقاءات الشباب بالبطولة العربية.

ونشرت إدارة بلوزداد، عبر صفحتها على “فيسبوك” بيانا بعنوان “ليست هزيمة كارثية على الإطلاق” مشيرة إلى أن الخسارة أمام الرجاء جعلت الفريق عرضة للانتقادات.

كما أوضحت بأن الأنصار لم يهضموا هذا الفشل، وردة فعلهم كانت قاسية على اللاعبين والمدرب فندنبروك الذي تم تعيينه قبل أسبوعين فقط.

مشيرة إلى أن البلجيكي لم يحظ بالوقت الكاف من أجل التعرف على اللاعبين، مذكرة في الوقت ذاته، بأن الفريق عرف مغادرة 3 كوادر ويتعلق الأمر ببوشار ودراوي وميريزيق إلى جانب كداد المصاب.

ورغم كل ذلك، أكدت الإدارة البلوزدادية، بأن رفقاء الحارس دوخة، لم يمروا جانبا وأدوا مباراة في المستوى خاصة في مرحلتها الأولى وأول نصف ساعة من الشوط الثاني.

كما ذكّرت بتضييع ضربة الجزاء التي وصفتها بنقطة التحول، مؤكدة بأن الشباب أمامه مواجهتين في المجموعات سيلعبها بكل قوة من أجل بلوغ الدور الثاني من البطولة العربية.