إيقاف مدرب نجم مقرة ليامين بوغرارة

كشفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن قراراتها الخاصة باللقاءات المتأخرة عن الجولات 16 و17 و18، التي لعبت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وبخصوص اللقاء المتأخر عن الجولة 16، بين مولودية الجزائر والمضيف نجم بن عكنون. فقد تقرر معاقبة ثنائي الأخير داود محمد والحارس محمد أمين زماموش. بـ 10 ملايين سنتيم، بسبب الاحتجاجات وهي نفس العقوبة المسلطة على المدرب المساعد حدو مولاي، لنفس الأسباب.

في حين تقرر تغريم مهاجم المولودية خير الدين مرزوقي. أيضا بـ 10 ملايين سنتيم نتيجة احتجاجاته على قرارات الحكم، مع معاقبة الفريق بـ 6 ملايين سنتيم، بسبب استعمال الأنصار للألعاب النارية.

أما اللقاء المتأخر عن الجولة 17 بين نجم مقرة والضيف شباب بلوزداد. فقد قررت اللجنة الانضباطية، معاقبة لاعب النجم محمد سعيد بورحلة، بـ 10 ملايين سنتيم، بسبب الاحتجاجات.

كما تقرر إيقاف مدرب النجم ليامين بوغرارة، لمواجهتين. بسبب سلوك سيء اتجاه محافظ اللقاء، وهو ما دونه الحكم في ورقة اللقاء. إلى جانب تغريم النادي بـ 5 ملايين سنتيم. بسبب سوء تنظيم المواجهة.

وفي المقابل عوقب شباب بلوزداد بـ 6 ملايين سنتيم، بسبب استعمال أنصاره للألعاب النارية، في مواجهة مقرة التي انتهت على وقع التعادل السلبي.

وفي آخر اللقاءات المتأخرة، والتي فاز بها اتحاد العاصمة على ضيفه وفاق سطيف. بثنائية نظيفة، فقد تم تغريم الاتحاد بـ 50 مليون سنتيم. بسب استعمال الألعاب النارية وإلقاءها على على أرضية الملعب دون تسجيل خسائر مادية.