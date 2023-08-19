إيكواس: اتخذنا القرار بشأن يوم التدخل العسكري في النيجر

كشف مفوض السلم والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” عبد الفتاح موسى، أن المجموعة اتخذت القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر.

وقال موسى في مؤتمر صحفي من أكرا بعد اجتماع قادة جيوش المجموعة، أن “التدخل العسكري ليس خيارنا المفضل. لكننا مضطرون لذلك بسبب تعنت المجلس العسكري في النيجر”. التي شهدت انقلابا عسكريا قبل أسابيع أطاح الرئيس محمد بازوم.

وقال إن قوات دول المجموعة مستعدة لدخول النيجر “في أي وقت يصدر به الأمر.. لكننا لن نعلن عن يوم التدخل”.

وأضاف أن دول المجموعة اتفقت على كل ما يتطلبه أي التدخل العسكري. مؤكدا أن قواتها “مستعدة وجاهزة لأي تدخل في النيجر”.

وأشار إلى أن “أي تدخل سيكون قصير الأجل ويهدف لاستعادة النظام الدستوري”.

ومع ذلك، قال موسى إن المجموعة لن تغلق باب الدبلوماسية لحل أزمة النيجر. لكنه أكد: “لن ننخرط في حوار بدون جدوى مع المجلس العسكري” في نيامي. وشدد موسى على أنه “لا توجد أي قوى أجنبية تملي علينا القرارات”.