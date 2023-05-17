اتحاد العاصمة جاهز للاطاحة بميموزا والعبور لنهائي “الكاف”

تشد أنظار الجماهير الجزائرية عامة، وعشاق إتحاد العاصمة بشكل خاص، سهرة اليوم الأربعاء، نحو ملعب 5 جويلية، الذي سيحتضن بداية من الساعة الـ 20:00، مواجهة مهمة للاتحاد أمام أسيك ميموزا الإيفواري.

ويسعى الاتحاد لتجاوز عقبة ضيفه الإيفواري، من أجل العبور إلى نهائي “الكاف” لأول مرة في تاريخ النادي، بعدما اقتطع نصف التأشيرة. عقب تعادله بنتيجة سلبية في ذهاب نصف النهائي.

كما سيكون ممثل الجزائر، على موعد مع التاريخ، لبلوغ ثاني نهائي إفريقي. ومواصلة الحلم الذي استعصى على الفريق قبل 8 سنوات من الآن. ولكن من بوابة رابطة الأبطال. حينما خسر الاتحاد النهائي أمام تي بي مازيمبي الكونغولي.

ويعول المدرب بن شيخة، على جاهزية جميع لاعبيه، بمن فيهم المتألق عبد الرحمان مزيان، الذي غاب عن موقعة الذهاب بداعي الإصافة، من أجل تحقيق الفوز والاحتفال رفقة أنصارهم ببلوغ النهائي.