اتحاد خنشلة يسقط برباعية في ختام تربص تونس

تعرضت تشكيلة اتحاد خنشلة، لهزيمة ثقيلة، صبيحة اليوم الأربعاء، على يد نظيرتها من النادي البنزرتي التونسي، ضمن تربص الفريق الخاص بالموسم الجديد.

وسقط رفقاء المهاجم صابوني، أمام ممثل الكرة التونسية، بنتيجة 4-2، وسجل ثنائية “السيسكاورة” كل من توسين وسعدو.

وهي ثاني مباراة ودية للاتحاد في تربص تونس، بعد الأولى يوم الأحد الفارط، والتي فاز فيها الفريق بنتيجة 4-1 أمام أولمبي باجة التونسي.

للإشارة فإن اتحاد خنشلة اختتم اليوم الأربعاء تربصه التحضيري بتونس، الذي استمر لـ 10 أيام.