استكمال الجولة الـ 6.. الوفاق وسوسطارة في خرجتين صعبتين

تتواصل اليوم السبت، لقاءات الجولة الـ 6 من الرابطة المحترفة الأولى. التي انطلقت أمس الجمعة، وستستمر غدا الأحد. بـ “كلاسيكو” مثير يجمع شباب بلوزداد والضيف شبيبة القبائل.

وستلعب مساء اليوم، 3 لقاءات يتقدمها الداربي العاصمي. بين نجم بن عكنون وأتليتيك بارادو. حيث يبحث النجم بنقطة وحيدة. عن تحقيق أول انتصار له هذا الموسم. بعد 4 هزائم وتعادل من أول 5 جولات.

بينما يسعى “الباك” بـ 10 نقاط لتجديد العهد مع الانتصارات. بعد هزيمته في الداربي المتأخر عن الجولة الـ 3 أمام شباب بلوزداد. وتعزيز وصافته للترتيب العام.

وفي لقاء آخر، يحل وفاق سطيف صاحب الـ 9 نقاط. ضيفا ثقيلا على أولمبي الشلف. في صدام لا يقبل القسمة على اثنين.

ويراهن الوفاق على تحقيق انتصار جديد. يقرّبه أكثر من مقدمة الترتيب. فيما يسعى الأولمبي لتجاوز هزيمته الأخيرة أمام مولودية الجزائر والوصول إلى النقطة الـ 10.

أما في آخر اللقاءات يبحث اتحاد بسكرة، المنتشي بفوز مثير في الجولة الماضية. أمام مضيفه اتحاد خنشلة. عن استغلال عاملي الأرض والجمهور. من أجل لإطاحة بضيفه اتحاد العاصمة. الذي يمر بفترات صعبة هذا الموسم. ويتقاسم الفريقان المركز الـ 12 بـ 6 نقاط فقط، من أصل 15 ممكنة. مما يجعل مباراة اليوم بـ 6 نقاط.

برنامج مباريات اليوم:

نجم بن عكنون – أتليتيك بارادو (ملعب 20 أوت 55 سا 15:00)

أولمبي الشلف – وفاق سطيف (ملعب محمد بومزراق سا 17:00) معني بالنقل التلفزيوي

اتحاد بسكرة – اتحاد العاصمة (ملعب 18 فيفري العالية سا 18:00) معني بالنقل التلفزيوني