الألعاب العربية.. فتيات الخضر يحظين بزيارة خاصة قبل نهائي كرة الطائرة

حظيت فتيات المنتخب الوطني للكرة الطائرة، بزيارة تحفيزية، صباح اليوم الجمعة، قبل النهائي المرتقب مساء، أمام منتخب تونس، ضمن الألعاب العربية، الجزائر 2023.

وقام كل من وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، كوثر كريكو، بزيارة الوفد الجزائري، المتواجد بالقرية العربية.

واستغل الوزيران، حسبما جاء في الصفحة اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، الفرصة من أجل الالتقاء بعناصر المنتخب النسوي لكرة الطائرة.

وأوضح ذات المصدر بأن حماد وكريكو، شجعا فتيات الخضر، من أجل تقديم أداء في المستوى، خلال النهائي المرتقب مساء اليوم الجمعة أمام تونس، بحضور رئيس الوفد الجزائري حمزة دغدغ.