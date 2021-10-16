الإتحاد الوطني للصحفيين الجزائريين يفتح النار على وكالة الأنباء الفرنسية

ندد الاتحاد الوطني للصحفيين والاعلاميين الجزائريين, في بيان له، بـ”السقطة الخطيرة” لوكالة الأنباء الفرنسية التي أشـادت فـي برقية لها الخميس بحركة “الماك” لتتحول بذلك الى منبر لتنظيم ارهابي.

وأشار البيان أن هذا الأمر، يتنافى تماما مع أخلاقيات مهنة الإعلام التي لطالما تغنت بها المؤسسات الإعلامية الفرنسية“.

واعتبر ذات البيان، أن وكالة الانباء الفرنسية, بهذه السقطة, “تضرب عرض الحائط أخلاقيات المهنة وتشوه مبادئها, وهـذا ليس غريبا عـن الاعلام الفرنسي الذي باتت تسيطر على جزء كبير منه لوبيات صهيونية التي تكن عـداء لا نظير له للجزائر بحكم كونها قلعة الثوار وأكبر رافضي التطبيع”.

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