الإمارات-الكيان-المغرب.. ثلاثي الموت

أفرجت الإمارات عن ميزانية قدرها 15 مليون يورو لصالح المغرب. ستخصص حصريا للاستحواذ على أسهم في بعض وسائل الإعلام في فرنسا وإفريقيا.

وتهدف هذه الميزانية إلى إطلاق حملات إعلامية وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي لزعزعة استقرار دول الساحل.

ويدور حديث أيضا عن حملة تضليل وتضليل لخلق مناخ من التوتر بين الجزائر ودول الساحل.

ويريد ثلاثي الكراهية والشر شن حملات تجاه مالي والنيجر للترويج لفكرة أن الجزائر هي التي تمول زعزعة استقرار هذين البلدين الشقيقين.

هذا التحويل لن يمر، لأن الجزائر بلد رسول السلام . والمغرب والإمارات والكيان الصهيوني تحمل مخاطر كبيرة على السلام في العالم.