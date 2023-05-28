الاتحاد عازم على حسم لقب الكاف بدار السلام

يحل ظهر اليوم الأحد، فريق اتحاد العاصمة، ضيفا على ملعب “بنجامين مكابا” بدار السلام التنزانية، تحسبا لمواجهة الفريق المحلي، يونغ أفريكانز، ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويدخل أبناء سوسطارة، المباراة المرتقب انطلاقها بداية من الساعة الـ 14:00، بالتوقيت الجزائري، بنية العودة إلى الديار بنتيجة إيجابية قبل موقعة الإياب المقررة يوم السبت القادم.

وحقق الاتحاد مشوارا رائعا في طريقه نحو النهائي. ولن يرضى لاعبوه سوى بالبقاء في السكة الصحيحة، رغم صعوبة المأمورية، وكلهم عزم على تحقيق نتيجة ايجابية اليوم. تعبد طريقهم نحو لقب قاري استعصى على الفريق، في مختلف مشاركاته الإفريقية.

ومن جهتهم، يعلق أنصار الاتحاد، آمالا كبيرة على أشبال بن شيخة، من أجل كتابة اسم ناديهم في سجل “الكاف”. بعدما فشل فريقهم سنة 2015. في التتويج بلقب رابطة الأبطال، أمام تي بي مازيمبي الكونغولي، في أول وآخر نهائي في تاريخ النادي على الصعيد القاري.