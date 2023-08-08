البياسجي يلمّح إلى رحيل مرتقب لمبابي

قررت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اتخاذ جملة من الإجراءات، تؤكد الرحيل المرتقب لنجمها الأول كيليان مبابي، عن أسوار الفريق الصائفة الحالية.

وكخطوة أولية، قام مسؤولو “البياسجي” بسحب جميع أقمصة لاعبها مبابي، من المتجر الخاص بالنادي، حسبما نشره الحساب الرسمي لقناة “آل غولازو دل غول” الاسبانية عبر تويتر.

وأوضحت القناة بأن متجر نادي العاصمة الفرنسية، قام بإزالة جميع أقمصة كيليان مبابي وعدم عرضها للبيع.

كما نشرت فيديو، لعمال ملعب “حديقة الأمراء” وهو بصدد إزالة صورة مبابي، من الواجهة الخاصة بالملعب، وهو ما يؤكد اقتراب رحيل صاحب الـ 25 ربيعا في الأيام القليلة المقبلة.

وللإشارة فإن مبابي، ارتبط بالمغادرة نحو ريال مدريد الاسباني، وكانت التقارير الصحفية الفرنسية، قد أكدت اشتراط مسؤولي “البياسجي 250 مليون أورو، لبيع عقد لاعبهم المنتهي صيف 2024.