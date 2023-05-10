الخضر عازمون على تخطي المغرب وتكرار سيناريو كأس العرب

تشد أنظار الجمهور الجزائري، سهرة اليوم الأربعاء، نحو ملعب الشهيد حملاوي، بقسنطينة، الذي سيحتضن قمّة مغاربية مثيرة بين المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، ونظيره المغربي.

ويلتقي المنتخبان في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة الجارية وقائعها بالجزائر. بعد تصدر المغرب المجموعة الثانية بـ 6 نقاط. فيما حل الخضر في وصافة المجموعة الأولى بـ 4 نقاط.

وبذكريات نهائي كأس العرب 2022، لذات الفئة سبتمبر الماضي. الذي عاد فيه اللقب للجزائر، يدخل شبان الخضر مباراة اليوم. وكلهم عزم على تكرار فوزهم على المنتخب المغربي ومواصلة الحلم القاري.

وإلى جانب رهان العبور إلى نصف نهائي “الكان”، فإن الفوز سيمسح لأشبال أرزقي رمان، باقتطاع تأشيرة العبور إلى مونديال البيرو 2023، وهو الرهان الذي جعل جميع اللاعبين يرفعون التحدي ويؤكدون استعدادهم للإطاحة بالمغرب.