الذّهب يصعد إلى أعلى مستوى منذ شهر

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الذّهب يصعد إلى أعلى مستوى منذ شهر
بقلم مصطفى ق

صعدت أسعار الذّهب لأعلى مستوى في شهر اليوم الخميس بدعم من انخفاض الدولار لأدنى مستوى في أربعة أسابيع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1292.20 دولار للأوقية .

بعدما صعد في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 29 نوفمبر عند 1292.67 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1295.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 16.75 دولار للأوقية .

بعدما جرى تداولها في وقت سابق عند أعلى مستوياتها منذ نهاية نوفمبر عند 16.78 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1065.50 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته منذ فبراير 2001 عند 1069.50 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 921.10 دولار للأوقية.

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