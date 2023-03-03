“السياربي” تصل إلى عنابة تحسبا لاستقبال المريخ السوداني

حط ظهر اليوم الجمعة، وفد شباب بلوزداد، الرحال بمدينة عنابة، تحسبا لاستقبال نادي المريخ السوداني، الثلاثاء القادم، ضمن الجولة الـ 4 من دور مجموعات رابطة أبطال افريقيا.

وفضلت إدارة “أبناء لعقيبة” السفر من مدينة شلغوم العيد، بعد لقاء أمس، أمام الهلال المحلي، في لقاء متأخر عن الجولة الـ 16، مباشرة إلى مدينة عنابة، للتفرغ للمنافسة الإفريقية.

وجاءت خرجة مسؤولي الشباب، من أجل تعويد اللاعبين على أرضية ميدان ملعب 19 ماي 56 الذي سيحتضن لقاء الجولة القادمة.

يذكر، أن شباب بلوزداد، يحتل المركز الـ 3 في المجموعة الرابعة لـ”التشامبينز ليغ” بانتصار وحيد أمام الزمالك المصري صاحب المركز الأخير بنقطة وحيدة، وهزيمتين أمام كل من الترجي التونسي المتصدر بـ 9 نقاط والمريخ السوداني صاحب الوصافة بـ 4 نقاط.