الشباب يراهن على بلوغ مجموعات “الشامبينز ليغ” بأقل مجهود

تستقبل مساء اليوم الاثنين، تشكيلة شباب بلوزداد، نظيرتها من بو رينجرز السيراليوني، ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

ويدخل ممثل الجزائر الوحيد في “الشامبينز ليغ” لقاء اليوم. المبرمج بملعب “ميلود هدفي” بوهران بداية من الساعة الـ 18:00. بنية التأكيد وحجز بطاقة في مجموعات أغلى المنافسات الإفريقية للمرة الرابعة على التوالي.

وكان الشباب قد فاز ذهابا بثلاثية مقابل هدف وحيد بسيراليون. ما يجعله قاب قوسين أو أدنة من التأهل قبل مباراة اليوم.

ومن الناحية الفنية، فمن المرتقب أن يمنح التقني البلجيكي، سفان فندنبروك، الفرصة للعناصر الاحتياطية التي لم تشارك في بداية من الموسم الجاري، على غرار الحارس رايس وهاب مبولحي، المرشّح للبصم على أول ظهور له بألوان “أبناء لعقيبة”.