الشرطة الفرنسية تعتقل عطال

قامت الشرطة الفرنسية باعتقال، لاعب الخضر، ومدافع نادي نيس، يوسف عطال، حسبما كشفته تقارير صحفية فرنسية صادرة اليوم الجمعة.

وقالت صحيفة “نيس ماتان” المقربة من نادي الجنوب الفرنسي، بأن عطال محتحز لدى شرطة نيس منذ مساء أمس الخميس.

كما أبرزت الصحيفة ذاتها نقلا عن مصادرها الخاصة، بأن الدولي الجزائري، متواجد بمقر شرطة “أوفاري” الواقع بمدينة نيس.

وجاء قرار الاعتقال في إطار الحملة الشنعاء، التي يواجهها يوسف عطال، منذ إعلانه عن دعمه للشعب الفلسطيني، من الهجومات الوحشية التي يتعرض لها من طرف الجيش الصهيوني منذ الـ 7 أكتوبر الفارط.

وكانت إدارة نيس، قد قررت بعد ذلك، توقيف لاعب الخضر وإبعاده عن التدريبات. قبل أن تتخذ لجنة الانضباط التابعة للرابطة الفرنسية، قرارا بإيقافه لـ 7 لقاءات، يوم الـ 31 أكتوبر الماضي.

وقبل ذلك، أعلن المدعي العام لمدينة نيس، يوم الـ 16 أكتوبر الفارط، عن فتح تحقيق أولي في قضية عطال، بتهمة: “التحريض على الكراهية العنصرية على أساس الدين”