الصين تصف أمريكا بـ”إمبراطورية الأكاذيب”

انتقدت الصين، اليوم السبت، التقرير الذي اصدرته الولايات المتحدة الأمريكية حولها. والذي يتهم بكين باستثمار مليارات الدولارات سنويا في جهود التلاعب بالمعلومات. ووصفت الصين الولايات المتحدة بـ “إمبراطورية الأكاذيب الحقيقية”.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في التقرير الصادر يوم الخميس الماضي، أن الصين تتلاعب بوسائل الإعلام العالمية من خلال الرقابة وحصاد البيانات وشراء منافذ إعلامية أجنبية بشكل خفي.

وورد في التقرير أنه على الرغم من تكريس موارد غير مسبوقة للحملة، فإن بكين منيت “بانتكاسات كبرى”. خلال استهدافها دولا ديمقراطية، وذلك بسبب تصدي وسائل الإعلام المحلية والمجتمع المدني لها. وصدر التقرير بموجب تكليف من الكونجرس لتفصيل مسألة التلاعب بالمعلومات.

التقرير تجاهل الحقائق

كما قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إن التقرير تجاهل حقائق و إنه في حد ذاته معلومات زائفة.

في حين، أردفت الوزارة أن هيئات وزارة الخارجية الأمريكية التي عملت على التقرير صدر لمعلومات زائفة ومركز قيادة “لحرب معرفية”.

كما أضافت “أثبتت الحقائق مرارا أن الولايات المتحدة هي “إمبراطورية الأكاذيب الحقيقية”.

ويأتي تقرير الولايات المتحدة في خضم جدل حول محاولات بكين في الأعوام القليلة الماضية زيادة التأثير العالمي لوسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة الصينية. وتسعى بكين إلى مكافحة صورها السلبية التي تشعر أن وسائل الإعلام الدولية تروجها.