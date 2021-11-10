الطلبة الممنوحين.. أرضية رقمية لمتابعة تجديد المنح

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن إنشاء أرضية رقمية تخص الطلبة الممنوحين في طور التكوين الاقامي بالخارج. كما دعت الوزارة، الطلبة المعنيين إلى إنشاء حساباتهم الخاصة على الرابط المرفوق أسفل المقال.

وألزمت وزارة التعليم العالي، الطلبة الممنوحين بملأ بياناتهم بطريقة صحيحة على بطاقة المعلومات (جميع البيانات إلزامية). إضافة إلى ذلك إدخال نسخة من جوازات السفر سارية المفعول حتى يتمكنوا من الإطلاع ومتابعة ملفاتهم.

رابط المنصة الرقمية التي تخص الطلبة الممنوحين

https://services.mesrs.dz/DCEU/login/index.php

كما أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمة جديدة يتضمن فحواها الشروط الجديدة الخاصة بالتكوين الإقامي في الخارج. أين حدّدت مدة التكوين بأقل من 15 يوما، فيما تم اشتراط سن لا يتجاوز 27 عاما.

وحسب تعليمة وزارة التعليم العالي، فإن التكوين قصير المدى يشتمل على العديد من المزايا، أهمها تربصات تحسين المستوى. الإقامة العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي، التي تتراوح مدتها بين 7 و 15 يوما. والمشاركة في التظاهرات العلمية التي لا تتجاوز مدتها 7 أيام.

كما يتمثل أصناف المعنيين من تربصات تحسين المستوى في الخارج، في المدرسين الباحثين والدارسين والباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين. الذين يحضّرون أطروحة “دكتوراه”، الطلبة غير الأجراء المسجلون في “الدكتوراه” والطلبة المسجلون في السنة الثانية “ماستر” أو “ماجستير”. إضافة إلى الطلبة المقيمين في العلوم الطبية في طور التكوين -تضيف وزارة التعليم العالي-.

كما يمكن حسب وزارة التعليم العالي أن يستفيد المتربصون الباحثون، المدرسون الباحثون، الاستشفائيون الجامعيون والباحثون الدائمون الذين يحضّرون أطروحة “دكتوراه”. والطلبة غير الأجراء المسجلون بالدكتوراه والطلبة المسجلون في السنة الثانية “ماستر” أو “ماجستير”، والطلبة المقيمون بالعلوم الطبية في طور التكوين.

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