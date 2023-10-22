العميد يعلن توقيع اتفاقية شراكة مع النادي الهاوي

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الأحد، رسميا عن توقيع عقد شراكة مع النادي الهاوي.

وكشفت إدارة العميد في رسالة أطلقتها عبر حسابها الرسمي عبر “أنستغرام” وجهتها لأنصار الفريق الأوفياء والرأي العام الرياضي. أنها قد توصلت لاتفاق نهائي مع النادي الهاوي لتجديد الإتفاقية بين الطرفين.

مبرزة بأنه تم توقيع الإتفاقية صباح اليوم الأحد بمكتب رئيس مجلس إدارة المولودية محمد حكيم حاج رجم بحضور رئيس وكذا أعضاء النادي الهاوي.

وصنعت “قضية الاتفاقية” بين النادي الرياضي الهاوي لمولودية الجزائر والشركة الرياضية ذات أسهم “العميد”، الحدث الصائفة الفارطة، بسبب المطالب المالية المبالغ فيها التي طالب بها الأول. في سبيل تجديد الاتفاقية، بعدما اشترط أكثر من 45 مليار سنتيم بينما قدرت القيمة سابقا بـ 3 ملايير سنتيم.

وكانت المولودية مهددة بالحرمان من إجازات لاعبيها الجدد، قبل انطلاق الموسم الجاري. بسبب عدم توقيع الاتفاقية. إلا أن إدارة الفريق نجحت في الحصول علي الإجازات من رئيس الرابطة الأسبق، عبد الكريم مدوار، بعدما وعدته بتوقيعها في القريب العاجل.

