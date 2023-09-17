مدوار: “المولودية تحصلت على الإجازات بقوة القانون”

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، بأن فريق مولودية الجزائر، تحصل على إجازات اللاعبين الخاصة بالموسم الجديد، بقوة القانون.

وطفت على السطح في الفترة الماضية، مشاكل بين النادي الهاوي وإدارة المولودية مشاكل عرقلت توقيع الاتفاقية، الخاصة بالنادي المحترف، مما هدد العميد، بعدم حصوله على إجازات، إلا أن الرابطة منحت الفريق إجازاته قبل مباراة أمس أمام نجم بن عكنون.

وعن هذه الخطوة، قال مدوار: “يوجد مشكل بين النادي الهاوي والشركة، ولكننا تلقينا مراسلة من النادي الهاوي، موقعة من رئيسه تركي مسعودي، أكد من خلالها أنه لا وجود لأي مشكل، وأنه سيتم توقيع الاتفاقية في الساعات القادمة”.

وختم رئيس الرابطة في تصريحات له أمس من ملعب الدار البيضاء، أين تابع لقاء المولودية ونجم بن عكنون: “هذه الوثيقة موجودة عند الرابطة ولذلك قررنا منحهم الإجازات، ومن حقهم ذلك دون أي مساعدة منا”.