“الفاف” تكشف هوية حكام لقائي نصف نهائي الكأس

كشفت اليوم الأربعاء، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن هوية الأطقم التحكيمية، الخاصة بلقائي نصف نهائي كأس الجمهورية.

ويلتقي شبيبة الساورة، بضيفه أولمبي الشلف، بعد غد الجمعة، بملعب ميلود هدفي بوهران، بداية من الساعة الـ 18:00، فيما يلعب اللقاء الثاني، يوم السبت في نفس التوقيت، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، بين نجم مقرة والضيف شباب بلوزداد.

وسيدير الحكم مصطفى غربال، لقاء الساورة والشلف، بمساعدة كل من براهيم الحملاوي وبوزيت حمزة، بينما سيشرف على الفار، كل من بن براهم لحلو ووهاب إسما فريال.

بينما عينت لجنة التحكيم، يوسف قاموح، لإدارة لقاء مقرة وبلوزداد، وسيساعده في مهامه، سراج محمد وعبان عادل، فيما تم تعيين الثنائي غربال مصطفى وبن براهم لحلو، حكمين لـ”الفار”.