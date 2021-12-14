الفرنسيون يشنون حملة ضد عدو الجزائر إيريك زمور وأصدقاؤه يكشفون أسراره

يشن الفرنسيون هذه الأيام حملة شرسة ضد مرشح الرئاسيات الفرنسية من صول جزائرية المدعو إيريك زمور. خاصة بعد خطاباته العنصرية المعادية للمسلمين عموما والجزائريين خصوصا.

وحسب موقع gala الفرنسي، فقد كان إريك زمور طالبًا على مقاعد معهد Science-Po. وفقًا لرفاقه السابقين، بدا مختلفًا كثيرًا عن الرجل الذي هو عليه اليوم.

في عام 1976، التحق إريك زمور بالمدرسة العظيمة للعلوم بو. بعد ثلاث سنوات تخرج من قسم الخدمة العامة.

وقال مسؤول كبير وزميل لإيريك زمور وهو كاتب عمود لصحيفة صنداي جورنال في عدد 12 ديسمبر إن إيريك زمور انطوائي للغاية، قليل الكلام والزمالة.

وأضاف المتحدث “كان بالكاد تسمع صوته لأنه لم يكن يتكلم. أما اليوم فإني مندهش من شخصية إريك زمور”.

وقد مثل مرشح الرئاسيات الفرنسية إيريك زمور، أمام القضاء الفرنسي بتهمة التواطؤ في إثارة الكراهية العنصرية والإهانة العرقية.

خلال مناظرة حول برنامج “Face à l’Info” على القصر غير المصحوبين بذويهم بعد هجوم أمام السكان المحليين لـ Charlie Hebdo. قال زمور “ليس لديهم ما يفعلونه هنا، فهم لصوص، إنهم قتلة، إنهم مغتصبون، هذا كل ما في الأمر، ولا بد من طردهم”.

كشف إستطلاع قامت به “Odoxa-LCP-Public Sénat”، عن أكثر الشخصيات السياسية المرفوضة في فرنسا. وجاء الكاتب والصحفي الجزائري الأصل، “ايريك زمور” في المرتبة الأولى من حيث الأقل تقديرا من الشعب الفرنسي.

وحصل “إيريك زمور”، على نسبة 59 بالمائة من الأصوات الرافضة، يليه السياسي “فلوريان فيليبو” بنسبة 55 بالمائة. جاء السياسي والصحفي “جان لوك ميلينشون” في المرتبة الثالثة بنسبة 54 بالمائة، كما تحصلت “ماري لوبان” على نسبة 52 بالمائة.

وأفاد ذات الإستطلاع، أن “إيريك زمور” هو الشخصية السياسية الثانية، الأكثر ظهورا، على الإنترنت والشبكات الاجتماعية خلال 30 يوما الأخيرة. ويعتبر “زمور” كاتب وصحفي سياسي فرنسي-جزائري، مثير للجدل، ومعروف بعداوته للإسلام، ورفضه للمظاهر الثقافية التي تتمسك بها الجاليات المسلمة بفرنسا.