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الرياضة

الكاف تُشيد بتأهل الجياسكا والسياربي لربع نهائي رابطة الأبطال

بقلم فيصل زيان بوزيان
الكاف تُشيد بتأهل الجياسكا والسياربي لربع نهائي رابطة الأبطال
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أشاد الحساب الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف“، بتأهل ممثلا الكرة الجزائرية في رابطة أبطال إفريقيا، شباب بلوزداد، وشبيبة القبائل لربع نهائي المنافسة.

ونشر الحساب الرسمي للكاف، اليوم الإثنين عبر تويتر:”للمرة الثالثة على التوالي، من مرحلة دور المجموعات يتأهل فريقان جزائريان لدور الربع النهائي”.

بعد ضمان ممثلا الجزائر التأهل قبل جولة من ختام دور المجموعات لرابطة الأبطال، بإحتلال شبيبة القبائل المركز الثاني في مجموعته الأولى برصيد 10 نقاط.

وتأهل شباب بلوزداد المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، للمرة الثالثة على التوالي لربع النهائي.

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