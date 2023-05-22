“الكاف” يتغنى بانجاز اتحاد العاصمة الإفريقي

أشادت الاتحادية الإفريقية لكرة القدم “كاف” بانجاز ممثل الجزائر، اتحاد العاصمة، في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وذلك بوصوله إلى النهائي.

ونشر الحساب الرسمي للـ “كاف” عبر “فيسبوك” اليوم الاثنين، صورة للاعبي اتحاد العاصمة، وعلق عليها: “تاريخ جديد يُكتب!”

كما ذكّر موقع أعلى هيئة كروية في القارة السمراء. بأن ممثل الجزائر، نجح في الصعود للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي كأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر، أن الاتحاد نشط سابقا نهائي رابطة أبطال إفريقيا. وذلك سنة 2015، غير أنه ضيّع حينها اللقب لصالح العملاق الكونغولي تي بي مازيمبي.