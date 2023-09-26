الكشف عن هوية حكم مواجهة شباب بلوزداد وبو رينجرز

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن هوية مباراة شباب بلوزداد، والضيف نادي بو رينجرز السيراليوني.

ويستقبل ممثل الجزائر الوحيد في “الشامبينز ليغ” نظيره السيراليوني، يوم السبت المقبل، ضمن إياب الدور الثاني التمهيدي المؤهل إلى مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وأكدت إدارة الشباب، بأن “الكاف” عينت طاقم تحكيم من النيجر المواجهة المقررة بملعب “ميلود هدفي” بداية من الساعة 20:00، بقيادة محمد علي موسى، وبمساعدة مواطنيه، عبد العزيز ياكوبا وسوفيا سوفي عبدو ڨربة.

للإشارة فإن بطل الجزائر، ضمن بنسبة شبه رسمية بلوغه مجموعات “الشامبينز ليغ” لرابع مرة على التوالي، بعد عودته الأحد الماضي، بانتصار كبير استقر على ثلاثية لهدف، من سيراليون.