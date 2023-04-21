الكناري يبحث عن استعادة المجد القاري من بوابة الترجي

سيكون ممثل الجزائر الثاني في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، شبيبة القبائل، سهرة اليوم الجمعة، على موعد مع مباراة مثيرة، تجمعه بعملاق الكرة التونسية نادي الترجي.

ويستقبل الكناري نادي “باب سويقة” سهرة اليوم بداية من الساعة 22:00، بملعب 5 جويلية 62، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويبحث أشبال المدرب ميلود حمدي، الذين سيكونون مدعومين بالآلاف من جماهيرهم، عن تحقيق انتصار بفارق كبير، يجعلهم يلعبون موقعة الإياب، المقررة يوم الـ 29 أفريل المقبل بملعب رادس بتونس، بكل أريحية.

وتمر الشبيبة بفترة صعبة محليا، بتواجدها في المركز ما قبل الأخير، برصيد 17 نقطة، و3 لقاءات متأخرة، كأحد أبرز المهددين بمغادرة حظيرة الكبار.

غير أن زعيم الكرة الجزائرية، بصم على مشوار مميز في “الشامبينز ليغ” بتأهله إلى ربع النهائي في وصافة المجموعة الأولى بـ 10 نقاط على بعد 3 نقاط من المتصدر الوداد البيضاوي المغربي، على حساب كل من بيترو أتلتيكو الأنغولي، وفيتا كلوب الكونغولي.

ويراهن “أسود جرجرة” الذين يملكون 7 ألقاب إفريقية، على مواصلة مغامرتهم في أغلى المنافسات القارية، واستعادة هيبتهم المفقودة.

يذكر أن شبيبة القبائل التي نشطت الموسم الماضي، نهائي “الكاف” تأهلت إلى نصف النهائي “الشامبينز ليغ”، لأول مرة منذ 13 سنة، وبالتحديد منذ نسخة سنة 2010 .

تكافؤ في تاريخ المواجهات بين الفريقين

يسود التكافؤ بين شبيبة القبائل والترجي التونسي في المواجهات المباشرة وعلى قلتها، وبالرغم من أن الفريقان يعتبران من كبار القارة السمراء، إلا أنهما التقيا في 4 لقاءات قبل مباراة اليوم.

وكانت البداية سنة 1986، في “الشامبينز ليغ” تحت اسمها القديم “كأس إفريقيا للأندية البطلة” وفازت الشبيبة بثنائية لهدف بينما انهزمت في تونس بنتيجة 1-0، لتفشل حينها في حجز بطاقة ربع النهائي.

وانتظر الفريقان 34 سنة من أجل الالتقاء مجددا، وهذه المرة في مجموعات رابطة الأبطال نسخة 2019-2020، وفاز الترجي ذهاب بهدف من دون مقابل، قبل أن يفوز الكناري في الإياب بالجزائر بنفس النتيجة.